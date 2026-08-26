Llevará DIF Brigada Integral a niñas y niños

Con servicios gratuitos como parte de las acciones de apoyo para este regreso a clases

Con esta brigada, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de acercar servicios de salud, prevención y bienestar a las familias. [Agencias]

Con esta brigada, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de acercar servicios de salud, prevención y bienestar a las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar servicios de salud, prevención y atención integral a las familias de Nuevo Laredo, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevará a cabo una Brigada de Atención Integral para Niñas y Niños, como parte de las acciones de apoyo para este regreso a clases.

La jornada se realizará el próximo viernes 28 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, en el Fraccionamiento Ojo Caliente.

Durante esta brigada, las familias podrán acceder a consultas médicas gratuitas con especialistas en neurología, traumatología, medicina general, odontología infantil y pediatría, con el propósito de atender de manera oportuna diferentes necesidades de salud de niñas y niños.

Además de las consultas médicas, se ofrecerán diversos servicios que contribuyen al bienestar de las familias, entre ellos lentes a bajo costo, corte de cabello infantil, valoración de peso y talla, asesoría jurídica familiar y atención psicológica.

Como parte de esta jornada, se instalará un módulo de vacunación con el apoyo del Distrito de Salud para el Bienestar No. 5, donde se aplicarán diferentes biológicos para complementar los esquemas de protección de niñas, niños, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas.

Para la población infantil estarán disponibles vacunas como BCG, hepatitis B, hexavalente, neumococo, rotavirus, triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis, DPT y hepatitis A. Asimismo, se contará con la vacuna contra el VPH para niñas y niños de 11 años.

En el caso de los adultos, estarán disponibles las vacunas contra neumococo, sarampión y rubéola, así como toxoide tetánico. Para las mujeres embarazadas se contará con TDPA y VSR, esta última indicada de la semana 32 a la 36 de gestación.

El Director General del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, hizo una invitación a las familias para aprovechar esta jornada y acercarse a los servicios que se estarán ofreciendo.

“Queremos invitar a todas las familias de Nuevo Laredo a que aprovechen esta brigada que hemos preparado pensando especialmente en nuestras niñas y niños. Los esperamos este viernes en el DIF”, señaló.

Con esta brigada, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de acercar servicios de salud, prevención y bienestar a las familias, facilitando el acceso a diferentes apoyos en un mismo espacio y fortaleciendo las acciones que contribuyen a un regreso a clases saludable y seguro.

La invitación está abierta a las familias para que acudan este viernes 28 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, al Sistema DIF Nuevo Laredo, en Héroe de Nacataz número 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente.