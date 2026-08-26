Lanzará NFL nueva red de salud mental para jugadores

Se muestra el logotipo de la NFL en el campo antes del inicio de un partido de pretemporada entre los Packers de Green Bay y los Steelers de Pittsburgh, el jueves 13 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Se muestra el logotipo de la NFL en el campo antes del inicio de un partido de pretemporada entre los Packers de Green Bay y los Steelers de Pittsburgh, el jueves 13 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Gene J. Puskar)

NUEVA YORK.- La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL anunciaron el miércoles que una Red de Salud Conductual se lanzará el 1 de septiembre y estará diseñada para ofrecer acceso simplificado y confidencial a asistencia de salud mental.

La nueva red es una mejora del Plan de Seguro para Jugadores de la NFL que amplía el acceso a apoyo ambulatorio confidencial de salud conductual para jugadores actuales y retirados y sus dependientes elegibles.

La red nacional de proveedores de salud conductual será administrada por Cigna Healthcare. Está diseñada para atender las necesidades particulares de los jugadores actuales y retirados y de sus familias.

La red nacional incluirá todos los mercados de la NFL. Los jugadores tendrán acceso a apoyo personalizado que incluye ayuda con la búsqueda de proveedores, la disponibilidad de citas y preguntas sobre beneficios.

No habrá cargos ni copagos de coseguro para los jugadores por los servicios ambulatorios proporcionados por la red. No hay límite en la cantidad de visitas.

“El objetivo de la Red de Salud Conductual es facilitar que los jugadores y sus familias accedan a apoyo clínico”, dijo la doctora Nyaka NiiLampti, vicepresidenta de bienestar y servicios clínicos de la NFL en un comunicado.

“Nuestra prioridad es eliminar barreras para la atención y garantizar que los miembros de la comunidad de la NFL puedan identificar y conectarse rápidamente con proveedores de salud mental de confianza. Al simplificar y agilizar el proceso para encontrar servicios de salud mental de alta calidad, esperamos que esta mejora optimice la prestación de la atención y favorezca mejores resultados relacionados con el bienestar”.

La doctora Amber Cargill, directora de bienestar de los jugadores de la NFLPA, señaló que el “bienestar mental y emocional” es una prioridad, al igual que proteger la salud física de los jugadores.

“Las necesidades de cada jugador son diferentes”, expresó Cargill. “La Red de Salud Conductual marca un paso importante para ampliar el acceso a una atención de confianza para los jugadores y sus familias, al tiempo que seguimos construyendo una cultura en la que se aliente a buscar apoyo”.