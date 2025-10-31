Lleva Municipio Brigada ‘Contacto Joven’ al COBAT 23

Las y los estudiantes participaron en módulos de atención médica, orientación psicológica entre otros

Esta jornada forma parte de las acciones que buscan acercar programas y servicios a las juventudes de todos los sectores de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 500 jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) Plantel 23, ubicado en la colonia El Bayito, fueron beneficiados con los servicios y actividades de la Brigada “Contacto Joven”, que impulsa el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE).

Esta jornada forma parte de las acciones que buscan acercar programas y servicios a las juventudes de todos los sectores de Nuevo Laredo, promoviendo su bienestar, salud integral y participación activa en la comunidad.

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó el compromiso del Gobierno Municipal con las juventudes y señaló que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre la autoridad y los jóvenes, al brindarles herramientas para su desarrollo.

“Con las Brigadas de Contacto Joven llegamos directamente a las escuelas y comunidades para escuchar, orientar y acompañar a las y los jóvenes. Estas jornadas reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de estar cerca de su gente, impulsando acciones que transforman vidas y construyen un mejor futuro para Nuevo Laredo”, afirmó.

Durante el evento, las y los estudiantes participaron en módulos de atención médica, orientación psicológica, entrega de métodos anticonceptivos, pruebas de salud, así como en actividades deportivas, culturales y dinámicas de concientización sobre derechos humanos, medio ambiente y participación ciudadana.

Con estas brigadas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la creación de espacios donde las y los jóvenes puedan acceder a más oportunidades, información y herramientas para su desarrollo personal y social.