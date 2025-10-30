Comapa suspenderá servicio por trabajos en la Cisterna Oradel este viernes

Trabajos de interconexión y llenado se realizarán este viernes 31 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana, con restitución del servicio el sábado 1 de noviembre a las 3:00 de la tarde

La Cisterna Oradel, fue rehabilitada en su totalidad por el Gobierno Municipal para mejorar el abastecimiento de agua colonias del Poniente. [Agencias]

La Cisterna Oradel, fue rehabilitada en su totalidad por el Gobierno Municipal para mejorar el abastecimiento de agua colonias del Poniente. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informa a la ciudadanía que, debido a los trabajos de interconexión y llenado de la Cisterna Oradel, será necesario realizar un corte temporal en el suministro de agua potable el viernes 31 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana, con restitución del servicio el sábado 1 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

La Cisterna Oradel, fue rehabilitada en su totalidad por el Gobierno Municipal para mejorar el abastecimiento de agua colonias del Poniente, con esta obra, el tanque que cuenta con una capacidad de 3 mil metros cúbicos, suministrará aproximadamente 180 litros por segundo, beneficiando directamente a seis colonias, tres instituciones educativas y un parque industrial, fortaleciendo así la infraestructura hidráulica de este importante sector poniente de la ciudad.

Durante los trabajos, el corte de agua afectará a las colonias:

Sector Ferroviario, Valles de Anáhuac, Haciendas Echegaray, Campanario, Insurgentes, Los Ángeles, Vista Bella y Blanca Navidad, así como a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, la Secundaria Técnica No. 11, el COBAT 18 y el Parque Industrial FINSA Poniente.

Mientras que algunas colonias como Constitucional 1 y 2, Voluntad 2, 3 y 4, La Joya y Villas de San Miguel podrían presentar baja presión durante el proceso de llenado.

Se recomienda a los habitantes de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas durante el periodo de trabajos.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas labores que permitirán mejorar la distribución y calidad del servicio de agua potable en beneficio de miles de familias neolaredenses.