Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia en Florida

El avión procedente de Cancún descendió bruscamente rumbo a Newark; varios pasajeros fueron hospitalizados. La FAA y JetBlue investigan las causas del incidente aéreo

Vuelo de JetBlue pierde altitud y aterriza de emergencia en Tampa, Florida. [Agencias]
AP

TAMPA, Florida.- Pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados tras una repentina pérdida de altitud el jueves en un vuelo proveniente de México, el cual tuvo que aterrizar de emergencia en Florida, informaron autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando.

El Airbus 320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 de la tarde, según la FAA.

Hasta el momento no estaba claro cuántas personas resultaron heridas ni cuán graves eran sus lesiones.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea en un comunicado. “La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.

