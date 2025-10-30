Lazio empata sin goles en Pisa; Cagliari cae ante Sassuolo

El colombiano Juan Cuadrado se lamenta tras errar un intento de gol por Pisa ante Lazio, el jueves 30 de octubre de 2025 (Alessandro La Rocca/LaPresse via AP)

MILÁN.- La Lazio empató 0-0 el jueves en su visita a Pisa, que registró su tercer empate consecutivo para salir de la zona de descenso de la Serie A.

Ambos equipos venían de resultados positivos. Pisa firmó un empate en el campo de Milan el viernes, después de conceder un gol en el descuento, mientras que Lazio había vencido a Juventus, lo que resultó en el despido del entrenador Igor Tudor por parte de los Bianconeri.

Lazio estuvo más cerca de marcar en la primera mitad, en medio de una fuerte lluvia en Pisa, pero el portero local Adrian Semper, desvió con la punta de los dedos el disparo de Toma Basic hacia su poste izquierdo.

Los Biancocelesti se mantuvieron en la mitad de la tabla, a seis puntos de los cuatro primeros, mientras que Pisa, que aún no ha ganado un partido, se colocó por encima de Hellas Verona en el 17mo puesto por diferencia de goles. El enfrentamiento directo es el primer criterio de desempate al final de la temporada.

Cagliari en crisis

Cagliari lleggó a cinco partidos sin ganar tras una derrota por 2-1 en casa ante Sassuolo.

Armand Laurienté rompió el empate a los 54 minutos con un tiro libre y Andrea Pinamonti duplicó la ventaja de Sassuolo a los 65, después de que Gabriele Zappa impactó el travesaño por el equipo local.

El delantero de Cagliari, Sebastiano Esposito, anotó a los 73 para poner fin a una sequía de 31 partidos sin gol.

El equipo sardo quedó cuatro puntos por encima de la zona de descenso y a cuatro por debajo de Sassuolo.