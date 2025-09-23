Lleva Impacta plática sobre acoso escolar a la Secundaria 3

Para fomentar entornos escolares seguros y fortalecer los valores entre la niñez y juventud de Nuevo Laredo

La plática fue recibida con gran interés por los alumnos, quienes participaron activamente en los ejercicios y reflexiones, generando un espacio de diálogo abierto. [Agencias]

La plática fue recibida con gran interés por los alumnos, quienes participaron activamente en los ejercicios y reflexiones, generando un espacio de diálogo abierto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fomentar entornos escolares seguros y fortalecer los valores entre la niñez y juventud de Nuevo Laredo, el Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA) impartió la plática “Acoso Escolar” a estudiantes de la Secundaria Técnica Número 3.

Durante la actividad, especialistas de IMPACTA compartieron información y herramientas para que las y los alumnos puedan identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de acoso, promoviendo la importancia del respeto, la empatía y la sana convivencia dentro y fuera de las aulas.

El Gobierno Municipal, a través de este tipo de acciones, refrenda su compromiso con el desarrollo integral de la juventud, implementando programas preventivos que contribuyen a reducir conductas de riesgo y a fortalecer el tejido social desde la educación.

La plática fue recibida con gran interés por los alumnos, quienes participaron activamente en los ejercicios y reflexiones, generando un espacio de diálogo abierto que refuerza el mensaje de que la escuela debe ser siempre un lugar de confianza, respeto y aprendizaje compartido.