El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Impulsa programa ‘Tanda de Materiales’ mejoras de vivienda para familias de Nuevo Laredo

Ofrece insumos de construcción a precios accesibles y con facilidades de pago

Quienes participen en la “Tanda de Materiales” contarán con acompañamiento en trámites. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Las familias neolaredenses ahora cuentan con una nueva alternativa para mejorar sus hogares gracias al programa “Tanda de Materiales”, que ofrece insumos de construcción a precios accesibles y con facilidades de pago, impulsado por el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) de Nuevo Laredo.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, explicó que este esquema está diseñado para que los beneficiarios ahorren de manera semanal, quincenal o mensual, y al concluir su ahorro, se les regrese en especie con los materiales que requieran, desde sanitarios y vitropiso, hasta cemento o block, lo que facilitará las ampliaciones y remodelaciones en sus hogares.

“Lo más importante es que los materiales se consiguen más baratos, porque tenemos convenios que eliminan costos indirectos de contratistas; ese ahorro lo verá reflejado directamente la gente en su vivienda”, señaló Montiel Saeb.

Además, quienes participen en la “Tanda de Materiales” contarán con acompañamiento en trámites, como el permiso de construcción, cuyo costo será absorbido por el Instituto gracias a convenios de colaboración, lo que representa un beneficio adicional para las familias interesadas.

Montiel Saeb destacó que el programa no solo ayuda a mejorar las condiciones de vida de las familias, sino que también fomenta la cultura del ahorro y la planeación financiera en los hogares neolaredenses.

El IMVISU invitó a la ciudadanía a acercarse a sus oficinas para registrarse en este programa y conocer otros esquemas de apoyo disponibles para la vivienda en Nuevo Laredo.

Lleva Impacta plática sobre acoso escolar a la Secundaria 3
La Preparatoria UAT Tampico ya es una realidad: Dámaso Anaya

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.