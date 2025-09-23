Impulsa programa ‘Tanda de Materiales’ mejoras de vivienda para familias de Nuevo Laredo

Quienes participen en la “Tanda de Materiales” contarán con acompañamiento en trámites. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Las familias neolaredenses ahora cuentan con una nueva alternativa para mejorar sus hogares gracias al programa “Tanda de Materiales”, que ofrece insumos de construcción a precios accesibles y con facilidades de pago, impulsado por el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) de Nuevo Laredo.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, explicó que este esquema está diseñado para que los beneficiarios ahorren de manera semanal, quincenal o mensual, y al concluir su ahorro, se les regrese en especie con los materiales que requieran, desde sanitarios y vitropiso, hasta cemento o block, lo que facilitará las ampliaciones y remodelaciones en sus hogares.

“Lo más importante es que los materiales se consiguen más baratos, porque tenemos convenios que eliminan costos indirectos de contratistas; ese ahorro lo verá reflejado directamente la gente en su vivienda”, señaló Montiel Saeb.

Además, quienes participen en la “Tanda de Materiales” contarán con acompañamiento en trámites, como el permiso de construcción, cuyo costo será absorbido por el Instituto gracias a convenios de colaboración, lo que representa un beneficio adicional para las familias interesadas.

Montiel Saeb destacó que el programa no solo ayuda a mejorar las condiciones de vida de las familias, sino que también fomenta la cultura del ahorro y la planeación financiera en los hogares neolaredenses.

El IMVISU invitó a la ciudadanía a acercarse a sus oficinas para registrarse en este programa y conocer otros esquemas de apoyo disponibles para la vivienda en Nuevo Laredo.