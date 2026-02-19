Lleva IMJUVE la tercera Brigada ‘Contacto Joven 2026’ a la colonia Constitucional

El director del IMJUVE informó que esta es la tercera brigada del año.

Nuevo Laredo, Tam.- Con una estrategia enfocada en acercar oportunidades, servicios y programas directamente a las escuelas, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud, realizó la tercera Brigada “Contacto Joven 2026” en la Secundaria No. 97 de la colonia Constitucional, beneficiando a cerca de 400 estudiantes del sector poniente de la ciudad.

Durante esta jornada, se brindó atención a cerca de 400 jóvenes a través de módulos enfocados en salud, cultura, ciencia y tecnología, orientación vocacional, promoción de los derechos de la mujer, gestión ambiental, protección civil y vacunación contra el sarampión, entre otros servicios.

Espinoza destacó que estas acciones responden a la encomienda de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de fortalecer la atención directa a este sector de la población.

“Estamos llegando a más de 400 jóvenes aquí en el poniente de la ciudad, acercándoles todos los programas municipales y de nuestros aliados estatales y federales. Queremos que sepan que tienen un gobierno que se ocupa de ellos, que no tengan que ir a buscarnos, sino que nosotros venimos hasta sus escuelas con todos los servicios”, señaló el funcionario.

La brigada tiene como propósito que las y los estudiantes conozcan de primera mano las oportunidades disponibles para continuar sus estudios, capacitarse, integrarse a talleres deportivos o culturales y participar en programas de ciencia y tecnología, así como recibir información sobre módulos cercanos a sus hogares.

“Buscamos que los jóvenes se vayan con la certeza de que ya saben dónde acercarse, que conozcan los programas y puedan inscribirse o recibir orientación inmediata”, agregó Espinoza.

El director del IMJUVE informó que esta es la tercera brigada del año: la primera se realizó en la colonia Voluntad y Trabajo, la segunda en el sector Centro y ahora en la colonia Constitucional.

Adelantó que durante 2026 se reforzará la atención en turnos vespertinos, atendiendo la solicitud de las y los estudiantes.