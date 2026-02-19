El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.90
EN VIVO

Lleva IMJUVE la tercera Brigada ‘Contacto Joven 2026’ a la colonia Constitucional

Se realizó en la Secundaria No. 97

El director del IMJUVE informó que esta es la tercera brigada del año. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con una estrategia enfocada en acercar oportunidades, servicios y programas directamente a las escuelas, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud, realizó la tercera Brigada “Contacto Joven 2026” en la Secundaria No. 97 de la colonia Constitucional, beneficiando a cerca de 400 estudiantes del sector poniente de la ciudad.

Durante esta jornada, se brindó atención a cerca de 400 jóvenes a través de módulos enfocados en salud, cultura, ciencia y tecnología, orientación vocacional, promoción de los derechos de la mujer, gestión ambiental, protección civil y vacunación contra el sarampión, entre otros servicios.

Espinoza destacó que estas acciones responden a la encomienda de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de fortalecer la atención directa a este sector de la población.

“Estamos llegando a más de 400 jóvenes aquí en el poniente de la ciudad, acercándoles todos los programas municipales y de nuestros aliados estatales y federales. Queremos que sepan que tienen un gobierno que se ocupa de ellos, que no tengan que ir a buscarnos, sino que nosotros venimos hasta sus escuelas con todos los servicios”, señaló el funcionario.

La brigada tiene como propósito que las y los estudiantes conozcan de primera mano las oportunidades disponibles para continuar sus estudios, capacitarse, integrarse a talleres deportivos o culturales y participar en programas de ciencia y tecnología, así como recibir información sobre módulos cercanos a sus hogares.

“Buscamos que los jóvenes se vayan con la certeza de que ya saben dónde acercarse, que conozcan los programas y puedan inscribirse o recibir orientación inmediata”, agregó Espinoza.

El director del IMJUVE informó que esta es la tercera brigada del año: la primera se realizó en la colonia Voluntad y Trabajo, la segunda en el sector Centro y ahora en la colonia Constitucional.

Adelantó que durante 2026 se reforzará la atención en turnos vespertinos, atendiendo la solicitud de las y los estudiantes.

Todo listo para la Primera Cumbre Logística ‘Los Laredos 2026’
Encabeza Gobierno Municipal rehabilitación de caminos ejidales

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.