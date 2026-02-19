Encabeza Gobierno Municipal rehabilitación de caminos ejidales

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida de las familias del sector rural, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio inicio a la obra de rehabilitación de caminos ejidales, a través de la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Los trabajos arrancaron en el Ejido Morelos, uno de los núcleos rurales más poblados del municipio, donde habitan alrededor de 90 familias. Posteriormente, las acciones continuarán en el Ejido Miguel Alemán, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura rural y garantizar accesos más seguros y funcionales.

La obra contempla aproximadamente 50 mil metros cuadrados de motoconformación y compactación, además de la aplicación de cerca de 450 metros cúbicos de material tipo caliche para el relleno de baches, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de tránsito tanto para los habitantes como para quienes realizan actividades productivas en la zona.

Para la ejecución de estos trabajos se emplea maquinaria pesada, entre ella motoconformadora, vibrocompactadora, camiones de volteo y pipas de agua, con el apoyo de una cuadrilla de alrededor de 10 trabajadores, lo que refleja el esfuerzo coordinado del Gobierno Municipal para atender las necesidades del campo neolaredense.

Además de las familias que residen en el ejido, estas acciones beneficiarán a líneas transportistas, rancherías y productores que utilizan diariamente estas vías para el traslado de mercancías, insumos y productos, impactando de manera directa a más de 800 personas.

Con estas obras, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar sin distinción por todos los sectores de la población, llevando infraestructura y bienestar a cada rincón de Nuevo Laredo. La rehabilitación de caminos ejidales no solo mejora la movilidad, sino que fortalece la actividad económica rural y consolida el desarrollo equilibrado del municipio.