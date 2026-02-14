Lleva IMJUVE Brigada de Contacto Joven a Secundaria #7

La Brigada de Contacto Joven forma parte de una estrategia permanente para generar entornos escolares más informados, saludables y participativos. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar servicios integrales directamente a la comunidad estudiantil, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) atendió a 400 alumnos de la Secundaria Número 7 a través de la Brigada de Contacto Joven, una estrategia diseñada para llevar programas y beneficios de áreas prioritarias hasta los planteles educativos.

Durante la jornada se instalaron módulos informativos y de atención especializada enfocados en derechos humanos y derechos de la mujer, así como espacios de prevención de adicciones, con el objetivo de fortalecer la formación integral y la toma de decisiones responsables entre las juventudes.

En materia de salud, se aplicaron vacunas contra el sarampión, hepatitis B e influenza, además de ofrecerse chequeos de vista y la entrega de descuentos para la adquisición de lentes. También se distribuyeron métodos anticonceptivos y se brindó orientación preventiva para promover el autocuidado y la salud sexual responsable.

La brigada incluyó módulos interactivos de ciencia y tecnología que fomentaron el interés por la innovación y el aprendizaje práctico, así como asesoría en orientación vocacional y la posibilidad de inscripción a cursos de inglés, ampliando así las oportunidades académicas y profesionales de las y los estudiantes.

De igual forma, se ofreció terapia psicológica gratuita, acercando atención emocional oportuna y confidencial para quienes requirieran acompañamiento especializado.

