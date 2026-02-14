Regresa EEI tripulación completa tras llegada de cuatro astronautas

La imagen, distribuida por SpaceX, muestra a los integrantes de la misión de la empresa para la NASA --de izquierda a derecha: el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y el de la ESA (Agencia Europea del Espacio), la francesa Sophie Adenot-- tras completar una jornada de ensayos para el despegue, el 9 de febrero de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (SpaceX vía AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida.- La Estación Espacial Internacional volvió a tener su tripulación completa con la llegada el sábado de cuatro nuevos astronautas para reemplazar a sus colegas que volvieron antes de tiempo por preocupaciones de salud.

SpaceX transfirió a los astronautas de Estados Unidos, Francia y Rusia un día después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral.

La evacuación médica del mes pasado fue la primera de la NASA en 65 años de vuelos espaciales tripulados. Uno de los cuatro astronautas lanzados por SpaceX el verano pasado sufrió lo que las autoridades describieron como un grave problema de salud, lo que motivó su apresurado regreso. Eso dejó solo a tres miembros de la tripulación—un estadounidense y dos rusos— para mantener el lugar en funcionamiento, lo que llevó a la NASA a pausar las caminatas espaciales y recortar la investigación.

Quienes se instalarán durante ocho a nueve meses son Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA, Sophie Adenot, de Francia; y Andrei Fedyaev, de Rusia. Meir, bióloga marina, y Fedyaev, expiloto militar, ya han vivido allí antes. Durante su primera visita a la estación en 2019, Meir participó en la primera caminata espacial realizada solo por mujeres.

Adenot, piloto militar de helicópteros, es la segunda mujer francesa en volar al espacio. Hathaway es capitán de la Marina de Estados Unidos.

“¡Bonjour!”, saludó Adenot cuando la cápsula se acopló a la estación, a 446 kilómetros (277 millas) de altura. “Agradecida de estar a bordo, y estamos listas para empezar a trabajar”, añadió Meir.

La NASA se ha negado a revelar la identidad del astronauta que enfermó en órbita el 7 de enero o a explicar qué ocurrió, mencionando la privacidad de la información médica. El astronauta enfermo y otros tres de sus compañeros regresaron a la Tierra más de un mes antes de lo previsto. Pasaron su primera noche de vuelta en la Tierra en el hospital antes de regresar a Houston.

La agencia espacial indicó que no modificó sus revisiones médicas previas al vuelo para sus reemplazos.