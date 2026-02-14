Vibra Madero con primer desfile de carnaval: Sectur

Este sábado, la fiesta continúa en Altamira con la Sonora Dinamita y el romanticismo de Manuel José

En un ambiente 100% familiar, cientos de visitantes disfrutan el primer desfile del Carnaval Tamaulipas 2026 en Ciudad Madero. [Agencias]

Ciudad Madero, Tam.- Carros alegóricos, comparsas, disfraces y grupos de animación, invadieron las calles de Ciudad Madero con la presencia de la actriz Aylín Mujica, el actor Julio Camejo y Aarón Mercury, para concluir con el cierre espectacular con un concierto de El Poder del Norte.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya y los alcaldes de Madero, Erasmo González Robledo y Altamira, Armando Martínez Manríquez, se unieron a la fiesta entre carros alegóricos, comparsas vibrantes, disfraces espectaculares y grupos de animación.

Las calles se transformaron en un corredor festivo donde predominó el ambiente familiar, niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores disfrutaron la tarde-noche, lo mismo admirando el paso de los carros alegóricos, que aplaudiendo a los participantes y tomando la foto del recuerdo.

Cabe destacar que en cada día del carnaval se cuenta con cuerpos de auxilio y servicios de emergencia presentes durante todo el evento, para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los asistentes.

Este sábado 14 de febrero la fiesta continúa en el puerto de Altamira, con el segundo día de desfile, para más tarde disfrutar del concierto gratuito al ritmo de cumbia de la Sonora Dinamita y un pasaje romántico con Manuel José, la velada perfecta en el marco del Día del Amor y la Amistad, con lo que Tamaulipas Seguro te Enamora.