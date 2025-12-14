Llenan miles de familias las calles y disfrutan del Desfile Navideño 2025

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vivió una de las noches más vibrantes y emotivas del año con la edición 2025 del tradicional Desfile Navideño, organizado por el Gobierno Municipal, que transformó sus principales calles en un auténtico escenario de luz, color y alegría, abarrotado por miles de familias que salieron a celebrar el espíritu de la Navidad.

Más de 150 unidades dieron vida al desfile, llenando el recorrido de música, coreografías, carros alegóricos iluminados, personajes infantiles y mensajes de esperanza que arrancaron sonrisas y aplausos de niñas, niños, jóvenes y adultos. Las avenidas se vieron colmadas de ciudadanos que, desde temprana hora, ocuparon banquetas y espacios públicos para no perder detalle de este espectáculo que ya es una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó el evento y convivió con las familias neolaredenses, destacando que este desfile es reflejo del momento positivo que vive la ciudad y del trabajo constante de su gobierno para construir una comunidad más fuerte, activa y unida.

“Hoy vemos a un Nuevo Laredo más vivo que nunca, con calles llenas de familias, de sonrisas y de esperanza. Esto es resultado del trabajo diario para tener una ciudad que brilla por sus buenas obras, que impulsa su dinamismo económico y que fortalece la paz social que hoy se respira. Estos eventos no solo celebran la Navidad, también celebran lo que somos como comunidad”, expresó la alcaldesa.

Durante todo el recorrido, el ambiente festivo se hizo sentir con villancicos, luces multicolores y la participación de instituciones, empresas, asociaciones civiles y dependencias municipales, que se sumaron para ofrecer un desfile lleno de creatividad y entusiasmo. La presencia de visitantes de Laredo, Texas y de la región reafirmó el carácter binacional y turístico de este evento que abarrotó avenidas principales como la Guerrero, Paseo Colón, Ruiz Cortines y el Parque Viveros.