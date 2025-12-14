El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Ofrece la UAT festejo navideño a sus maestros y trabajadores sindicalizados

Con la finalidad de estrechar los lazos de compañerismo y seguir fomentando la unión entre la comunidad universitaria

Los festejos por esta temporada se realizaron en las distintas sedes de la UAT en el estado, reforzando los lazos de colaboración de la Rectoría con su personal. | AGENCIAS
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció el tradicional festejo por la temporada navideña a sus docentes y trabajadores administrativos pertenecientes a los sindicatos de esta casa de estudios, con la finalidad de estrechar los lazos de compañerismo y seguir fomentando la unión entre la comunidad universitaria.

Con este motivo, el rector Dámaso Anaya Alvarado envió un mensaje de felicitación al personal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) y a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), con el deseo de que disfruten con paz, salud y armonía las fiestas decembrinas en compañía de sus familias.

Los festejos por esta temporada se realizaron en las distintas sedes de la UAT en el estado, reforzando los lazos de colaboración de la Rectoría con su personal directivo, docentes y trabajadores, quienes han sido piezas esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la Universidad.

Cabe señalar que los festejos se realizaron para cada sindicato en los campus de Victoria, Mante, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Valle Hermoso, con la tradicional posada, convivio y rifa de obsequios, en los cuales se contó con la presencia, respectivamente, del secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, y el secretario general del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, así como de funcionarios de la Rectoría y directivos de las facultades, unidades académicas y escuelas.

Llenan miles de familias las calles y disfrutan del Desfile Navideño 2025
Estudiantes vence por penales a Racing y es el campeón argentino

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.