Estudiantes vence por penales a Racing y es el campeón argentino

Carrillo empató en el descuento y el Pincha se impuso 5-4 desde los once pasos para asegurar boleto a la Libertadores 2026

Estudiantes de la Plata festejan con el trofeo tras conquistar el Clausura en una tanda de penales ante Racing, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Santiago del Estero, Argentina (AP foto/Nicolas Aguilera)

BUENOS AIRES.- Guido Carrillo igualó el marcador en el descuento, Franco Pardo impactó un palo en la definición por penales ante Fernando Muslera, y Estudiantes de La Plata se impuso el sábado a Racing de Avellaneda para proclamarse campeón del torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Los Pincharratas se impusieron por 5-4 en la tanda, tras el 1-1 registrado en 120 minutos del encuentro realizado en la cancha neutral del estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Con la coronación, disputarán la Copa Libertadores de América 2026.

Pardo estremeció el poste derecho del arco del uruguayo Muslera para desatar el festejo del club de La Plata.

Adrián Martínez abrió el marcador por el conjunto racinguista a los 80 minutos y Carrillo empató en el segundo minuto añadido de un encuentro con poco ritmo. El calor de alrededor de 31 grados Celsius al comienzo del choque obligó a regular esfuerzos.

La situación más clara de la primera parte la tuvo Carrillo. El delantero definió fuerte, pero su disparo fue despejado por el arquero Facundo Cambeses a los 29.

El segundo tiempo estuvo muy cortado y con escaso juego en las áreas hasta el gol de Racing.

Martínez controló en el área un mal despeje de la defensa pincharrata. Muslera intentó achicar y el delantero lo esquivó, antes de definir muy bien por arriba al segundo palo.

Estudiantes consiguió el empate con un cabezazo de Carrillo tras un gran centro en un tiro libre por parte del ingresado José Sosa. Ello hizo necesario el alargue en el que ninguno de los conjunto logró sacar ventajas.

En la definición por penales, convirtieron para Estudiantes Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez. Edwin Cetré erró el segundo para los pincharratas.

Por Racing, anotaron Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa. Gastón Martirena marró el cuarto disparo y Pardo, el sexto.

“Es una emoción inexplicable”, dijo Carrillo. “El día que me expulsaron y me dieron cuatro fechas que no tenían justificación sabía que esto podía pasar. Fueron semanas muy difíciles. Hoy me tocó ayudar a mí. Es mérito de este grupo que tiene una fortaleza enorme”.

Sobre la participación en la Libertadores, comentó: “este club está destinado a pelearla y a renacer en los momentos más difíciles”.

El club rojiblanco había sido multado por dar la espalda a los jugadores de Rosario Central, a quienes debían reaizarle un pasillo el 23 de noviembre. El motivo de esa rendición de honores a los canallas era un nuevo título que les había otorgado sin previo aviso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por conseguir la mayor cantidad de puntos en los dos torneos del año.

La actitud de rechazo les valió sanciones a los jugadores de Estudiantes (dos partidos a cumplir en 2026) y al presidente de la institución Juan Sebastián Verón (seis meses de inhabilitación en eventos futbolísticos).

El dirigente pincharrata estuvo en el estadio en Santiago, pero no en los palcos de autoridades. Festejó el campeonato en una tribuna con hinchas de su parcialidad.

Los actos que derivaron en la sanción son parte de un enfrentamiento prolongado entre Verón y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Este es el cuarto título para Eduardo Domínguez como técnico rojiblanco después de haber conseguido la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.

Accidente de hinchas

La madrugada del sábado, chocaron entre sí tres autobuses que llevaban hinchas de Estudiantes hacia Santiago del Estero. El accidente se produjo sobre la ruta nacional 8 a la altura de Solís (Buenos Aires).

Hubo tres heridos leves que fueron derivados a hospitales de la zona. Horas después, los ómnibus fueron reemplazados por otros para seguir el viaje.