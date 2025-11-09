El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.70
EN VIVO

Llegará frente frío 13 con vientos de hasta 36 km/h en los Dos Laredos

Se pronostica que desde las 6:00 horas de este domingo comiencen las fuertes rachas de aire

Se recomienda abrigar bien a menores de edad y adultos mayores. [Archivo/Líder Web]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El frente frío #13 se pronostica que llegue este domingo a los Dos Laredos, a partir de las 6:00 de la mañana con rachas de vientos fuertes de hasta 36 km/h.

La temperatura máxima prevista para este 9 de noviembre, es de 25° C, mientras que la mínima rondará los 17° en la misma escala.

El frío continuará el lunes con máximas de 20° C, y mínimas de 7° en la misma escala.

El martes se prevén máximas de 26° C y mínimas de 14° en la misma escala.

Subirá el mercurio el miércoles

Se pronostica que el miércoles suba la temperatura a máximas de 31° C y mínimas de 16° en la misma escala.

El jueves subirá a 32° C y mínimas de 18° en la misma escala, temperatura que continuará en ese mismo rango los días viernes 14 al miércoles 19 del presente mes.

Estudiantes de la UAT obtienen primer lugar en concurso de escoltas y bandas de guerra
Triunfa Marsella 3-0 sobre Brest y comparte liderato con Lens en la Ligue 1

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.