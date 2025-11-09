Llegará frente frío 13 con vientos de hasta 36 km/h en los Dos Laredos

Se pronostica que desde las 6:00 horas de este domingo comiencen las fuertes rachas de aire

Se recomienda abrigar bien a menores de edad y adultos mayores. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El frente frío #13 se pronostica que llegue este domingo a los Dos Laredos, a partir de las 6:00 de la mañana con rachas de vientos fuertes de hasta 36 km/h.

La temperatura máxima prevista para este 9 de noviembre, es de 25° C, mientras que la mínima rondará los 17° en la misma escala.

El frío continuará el lunes con máximas de 20° C, y mínimas de 7° en la misma escala.

El martes se prevén máximas de 26° C y mínimas de 14° en la misma escala.

Subirá el mercurio el miércoles

Se pronostica que el miércoles suba la temperatura a máximas de 31° C y mínimas de 16° en la misma escala.

El jueves subirá a 32° C y mínimas de 18° en la misma escala, temperatura que continuará en ese mismo rango los días viernes 14 al miércoles 19 del presente mes.