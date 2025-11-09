Triunfa Marsella 3-0 sobre Brest y comparte liderato con Lens en la Ligue 1

Gomes, Greenwood y Aubameyang marcaron los goles que colocan al Marsella en la cima, mientras el PSG enfrenta bajas importantes antes de visitar al Lyon

PARÍS.- Los jugadores ingleses Angel Gomes y Mason Greenwood anotaron el sábado en la victoria del Marsella 3-0 ante el Brest, a un gol de diferencia del Lens para colocarse en la cima de la Ligue 1 y poner presión sobre un Paris Saint-Germain afectado por lesiones.

Los dos equipos están un punto por delante del PSG, que visita a Lyon el domingo.

El Lens viajó a la Riviera francesa y goleó al Mónaco 4-1 con dos goles del delantero Wesley Saïd para unirse al Marsella con 25 puntos.

Gomes anotó de tiro libre directo en el minuto 25 para su tercer gol de la temporada. Fue ayudado por el portero Radoslaw Majecki, quien dejó que un disparo rutinario se le escapara de las manos.

Greenwood envió a Majecki en la dirección equivocada desde el punto de penalti en el minuto 33 después de que el brasileño Igor Paixão fuera derribado para el Marsella, el único equipo que ha vencido al PSG en la liga hasta ahora.

El veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang estaba bien posicionado para rematar el centro de Matt O’Riley desde la derecha en el minuto 82.

Balogun anota y sale expulsado para el Mónaco

Después de anotar su primer gol en la Liga de Campeones a mitad de semana, el delantero Folarin Balogun marcó un penalti al final de la primera mitad para El Mónaco.

Pero Balogun fue expulsado justo al filo del descanso por una entrada peligrosa sobre el tobillo del mediocampista Mamadou Sangaré.

El Lens se fue al descanso ganando 3-1 gracias a los goles del delantero Odsonne Édouard, Saïd y Sangaré.

Saïd anotó de nuevo después del descanso.

En otro juego, el Le Havre aseguró un empate 1-1 en casa contra El Nantes gracias a un cabezazo en el tiempo de descuento del defensor Gautier Lloris, el hermano menor del ex portero destacado de Francia, Hugo Lloris.

El Nantes abrió el marcador en el cuarto minuto a través del delantero Mathis Abline.

Lyon en la mira del PSG

Una victoria para el Lyon lo colocaría a un punto detrás del PSG, que tiene al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes y Achraf Hakimi todos lesionados.

El entrenador Luis Enrique no deja que la situación lo afecte.

“Estoy muy motivado porque disfruto de los desafíos”, afirmó el sábado. “Cada momento difícil proporciona tiempo de juego para otros jugadores. Es una gran oportunidad para mostrar nuestra calidad como equipo”.

Con la estrella lateral derecha Hakimi ausente, el joven de 16 años David Boly estará en la plantilla.

“Es un buen momento para infundir confianza en diferentes jugadores”, dijo Luis Enrique.