Garrick Higgo iguala récord en Los Cabos y lidera el World Wide Technology Championship

El sudafricano firmó una espectacular ronda de 61 golpes, 11 bajo par, para colocarse un impacto arriba de Carson Young rumbo a la jornada final

El golfista de 26 años añadió cuatro birdies en la segunda mitad, el último en el 18 —par cinco— para llegar a un acumulado de 194, 22 bajo par. [Agencias]

El golfista de 26 años añadió cuatro birdies en la segunda mitad, el último en el 18 —par cinco— para llegar a un acumulado de 194, 22 bajo par. [Agencias]

LOS CABOS, México.- Garrick Higgo igualó el récord del campo El Cardonal en Diamante con 61 golpes, 11 bajo par el sábado, para tomar una ventaja de un impacto sobre Carson Young de cara a la ronda final del World Wide Technology Championship.

El sudafricano, quien ya había conseguido un triunfo en esta temporada, embocó un chip para eagle en el primer hoyo —par cinco. Se apuntó un par en el segundo y siguió con cinco birdies consecutivos para un recorrido de 29, siete bajo par, en los primeros nueve hoyos.

El golfista de 26 años añadió cuatro birdies en la segunda mitad, el último en el 18 —par cinco— para llegar a un acumulado de 194, 22 bajo par.

“Golpeé muy bien, hice muchos buenos putts y emboqué un chip. Todo fue realmente sólido y aproveché las oportunidades que tuve”, expresó Higgo.

Young se anotó 11 birdies y dos bogeys en una tarjeta de 63. El exjugador de Clemson, de 30 años, no ha ganado en la Gira de la PGA.

“Sólo debo seguir haciendo lo que estoy haciendo y enfocarme en jugar mi juego sin mirar demasiado el tablero de líderes ni preocuparme por los demás”, consideró Young. “Estoy emocionado porque el año pasado terminé segundo aquí y perdí por uno en un desempate. Se siente como una especie de revancha estar en el grupo final de nuevo. Estoy emocionado de ver si puedo lograrlo”.

El novato de la Copa Ryder, Ben Griffin (66), estaba a dos golpes, lo mismo que Trevor Cone (65) y Chad Ramey (67). Sami Valimaki (69) estaba en 19 bajo par, y el líder de la segunda ronda, Matti Schmid (71), se ubicaba en 18 bajo par.

El jueves, Valimaki y Nick Dunlap registraron 61 impactos cada uno.

Solo quedan tres torneos, incluido este en el extremo sur de la península de Baja California, durante la presente temporada. Los 100 mejores en la Copa FedEx —una reducción respecto de 125 en años anteriores— retienen tarjetas completas de la Gira de la PGA para la próxima temporada. Higgo está en el 57mo puesto, Young en el 136, Cone en el 179, Ramey en el 123, Valimaki en el 103 y Schmid en el 70.