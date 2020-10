Llegan más vacunas contra influenza

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde ayer miércoles al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibió una remesa de vacunas contra la influenza, para inmunizar a la población en general en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) 76 Y 78, mientras que la Secretaría de Salud recibió alrededor de 8 mil biológicos.

El director de la UMF 78, doctor Julián del Carmen Granados, manifestó que las vacunas se están aplicando a la población en general por medio del DRIVE THRU, en los módulos que están dentro de las clínicas, solamente se les pide a las personas llevar la tarjeta de citas en adultos.

“Habíamos empezado a vacunar a la población más vulnerable que eran las personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, y personas que tuvieran enfermedades agregadas como diabetes, hipertensión entre otras, pero se nos terminaron”, explicó.

Añadió que de nueva cuenta acaban de recibir una nueva remesa de vacunas por lo que exhorta a la población sea o no derechohabiente del Seguro Social, para que acudan a las unidades y les aplique el biológico, que si bien no protege del todo contra la influenza, ayuda a que no de tan fuerte.

Destacó que es de suma importancia que toda la población se vacune contra esta enfermedad, ya que con la aplicación de la vacuna disminuyen los casos de neumonías, que en la temporada invernal es cuando más se incrementan, sobre todo porque este año se tendrá un crudo invierno.

El médico mencionó que seguirán completando esquemas de vacunación en niños, por ello las madres de familia deben acudir con sus aquellos que les haga falta algún biológico, y de esa manera quedan protegidos contra las enfermedades.

Del Carmen Granados precisó que ya no se está vacunando a las personas en los automóviles, ahora tienen que ingresar a las unidades del IMSS para que en los módulos sean vacunados, para ello cuentan con suficientes dosis, tanto para personas adultas como para niños.

“Los horarios para la aplicación de las vacunas en ambas unidades es de 8 de la mañana a 7:00 de la tarde, las personas tienen que acudir con cubrebocas y llevando a cabo la sana distancia, para protección tanto de pacientes como del personal de enfermería”, concluyó.

En cuanto a la Secretaría de Salud se logró establecer que solamente recibieron alrededor de ocho mil dosis de vacunas, para dar prioridad a niños de 6 meses a 59 meses, así como a personas de 60 años y más, y a quienes tengan enfermedades agregadas.