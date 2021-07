Llegan dos cajeros para expedir actas

NUEVO LAREDO, TAM.- Gerardo Ortiz Titular de la oficial primera del Registro Civil, dio a conocer que tanto la oficialía a su cargo, como la 2da y tercera oficialías, cuentan ya en su poder un cajero de expedición de actas de nacimiento, mismos que permanecen bajo resguardo, al no tener definido donde serán instalados.

“El cajero de presidencia era el único con el que contábamos, y de hecho estábamos batallando mucho con él, no expedía las actas, no regresaba la feria completa, y muchas veces la gente no lo sabia manejar y lo desconfiguraban, debo destacar que contamos ya con tres cajeros nuevecitos, ya aquí en Nuevo Laredo” resaltó el oficial primero del registro civil.

Así mismo dejó ver que a pesar de ya contar con los tres cajeros físicamente, en cada una de las oficialías, no se ha definido fecha de su instalación, y mucho menos los lugares donde estarían, resaltando que posiblemente uno sustituya al que se encuentra en Presidencia Municipal, ya que es una ubicación, donde la ciudadanía tiene acceso más fácilmente.

“Yo hable hace diez días a Ciudad Victoria, y me dijeron que estuviera preparado, porque tiene que venir el proveedor, que tengo entendido es de Monterrey, para que lo instale y programe, y así poderlo echar a andar, y comience a dar servicio a la población de Nuevo Laredo”, reafirmó.

Para concluir Gerardo Ortiz, mencionó que estos cajeros deberían tener ya la actualización más reciente, en cuanto a la expedición de actas de nacimiento, ya que la mayoría de las oficialías del registro civil de país, han digitalizado la información de la población, y con estos equipos, será más fácil y rápido obtengan copia de sus actas de nacimiento, sin importar la entidad federativa donde nacieron.