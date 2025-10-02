El Dólar
Llega ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a la colonia La Joya

Alcaldesa Carmen Lilia Canturosas reafirma su compromiso con la ciudadanía

Canturosas Villarreal subrayó que entre las principales demandas de la población se encuentran mejoras en alumbrado, servicios sanitarios, salud y obras de infraestructura. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia La Joya, donde reiteró su compromiso de escuchar, atender y dar seguimiento a las necesidades de los neolaredenses.

Durante la jornada, la presidenta municipal destacó que este tipo de encuentros permiten estar cerca de la población, conocer de primera mano sus inquietudes y dar respuesta inmediata o programar soluciones a mediano plazo.

“Estamos aquí para escuchar y atender a nuestra gente. Todo el Gobierno Municipal trabaja de la mano con la ciudadanía, dando respuesta a sus necesidades. Lo importante es que las peticiones no se queden en palabras: lo que se puede resolver en el momento, lo resolvemos, porque nuestra prioridad es que la gente se vaya con soluciones y con la certeza de que su voz cuenta”, afirmó.

Canturosas Villarreal subrayó que entre las principales demandas de la población se encuentran mejoras en alumbrado, servicios sanitarios, salud y obras de infraestructura, temas que el Gobierno Municipal atiende de manera constante y con una planeación responsable.

Además de atender de manera directa a ciudadanos, la presidenta municipal entregó apoyos alimentarios a familias del sector, quienes ahora están inscritos en este programa de bienestar para mejorar su calidad de vida.

Durante la brigada, se atendieron a cientos de vecinos de las colonias La Joya, La Sandía, Buenavista, Alianza, Voluntades, entre otras, quienes aprovecharon la campaña de corte de cabello, consultas médicas, asesorías legales, entre otros servicios gratuitos que se ofrecieron.

La alcaldesa reiteró que su administración se distingue por un trabajo cercano, humanista y transparente, que busca mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses. “Presidencia Cerquita de Ti” continúa siendo un espacio de diálogo directo entre gobierno y ciudadanía, reforzando la confianza y construyendo juntos un mejor Nuevo Laredo.

