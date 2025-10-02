Confirman a Ben Rice titular con Yankees para decisivo juego ante Medias Rojas

El joven inicialista destacó con jonrón y dos hits en el segundo partido, ganándose un lugar clave en la alineación

Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, reacciona después de conectar un jonrón de dos carreras contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada del Juego 2 de una serie de playoffs de béisbol del Comodín de la Liga Americana, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II)

NUEVA YORK.- Ben Rice estará en la alineación de los Yankees de Nueva York para el decisivo Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana contra el novato zurdo de los Medias Rojas de Boston, Connelly Early.

Rice no inició el primer juego de la serie contra el zurdo Garrett Crochet, quien ponchó a 11 y permitió cuatro hits en una deslumbrante actuación de siete 2/3 entradas en la victoria de Boston por 3-1 el martes.

Antes del inicio de la serie, el mánager Aaron Boone afirmó que Paul Goldschmidt comenzaría contra cualquier lanzador zurdo al que se enfrentaran los Yankees. Rice bateó para .208 contra lanzadores zurdos durante la temporada regular, mientras que Goldschmidt tuvo un promedio de .336 contra los zurdos.

En la victoria de Nueva York por 4-3 el miércoles, Rice conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio del derecho dominicano Brayan Bello y tuvo dos hits junto con una línea de 109.4 mph al jardín derecho en la tercera entrada contra el zurdo Justin Wilson.

Durante la temporada regular, Rice bateó para .255 con 26 jonrones y 65 carreras impulsadas en 138 juegos. Bateó para .316 en sus últimos 22 juegos.