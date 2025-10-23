Llega ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a la colonia Cavazos Lerma

Cientos de familias recibieron atención, servicios y apoyos por parte de las diferentes dependencias

Vecinos de la colonia agradecieron la cercanía de la administración municipal y destacaron la atención personalizada brindada. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La colonia Cavazos Lerma fue punto de encuentro entre la ciudadanía y el gobierno municipal durante una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, en la que cientos de familias recibieron atención, servicios y apoyos por parte de las diferentes dependencias.

Este programa es una herramienta clave para fortalecer la comunicación entre el gobierno y la comunidad, además de facilitar el acceso a trámites, asesorías y beneficios sin necesidad de trasladarse hasta el Palacio Municipal.

Además de todos los servicios y trámites, en esta edición, la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, junto a la regidora del sector, Alma Sánchez Lerma, encabezaron la audiencia pública, en la que atendieron casos de salud, asesorías legales, entre otros.

Los asistentes aprovecharon los módulos de Atención Ciudadana, Ingresos, COMAPA, Desarrollo Social, Inmujer, Bienestar Animal, Protección Civil, Salud Municipal, entre otros, además de acceder a servicios médicos gratuitos, corte de cabello, vacunación de mascotas, asesoría jurídica y psicológica.

Uno de los módulos más concurridos fue el del Colegio de Notarios, donde la ciudadanía recibe asesoría sobre escrituración, herencias, y otros temas legales, completamente gratis.

El evento también incluyó actividades recreativas, rifas y dinámicas para niñas y niños, mientras que adultos mayores y personas con discapacidad recibieron apoyo prioritario.

