Invita Dirección de Cultura Física y Deportes a ‘Reto Marcial Dos Laredos’

Se llevará a cabo este sábado 26 de octubre, en el Gimnasio Rafael Elizondo de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez

El evento busca fomentar el respeto, la sana competencia y la unión entre las comunidades marciales de ambos Laredos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Cultura Física y Deporte invita a todos los amantes de las artes marciales a disfrutar de un evento sin precedentes en la ciudad: el Reto Marcial Dos Laredos, que se llevará a cabo este sábado 26 de octubre, en el Gimnasio Rafael Elizondo de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Nuevo Laredo será escenario de una competencia que reunirá a exponentes de distintas disciplinas marciales en un ambiente lleno de fuerza, técnica y honor. Este torneo promete ser una verdadera prueba de disciplina y destreza, donde los participantes demostrarán el fruto de su entrenamiento y la pasión que caracteriza a los guerreros del tatami.

El evento busca fomentar el respeto, la sana competencia y la unión entre las comunidades marciales de ambos Laredos, además de promover el deporte como una herramienta de formación integral.

La Dirección de Cultura Física y Deporte hace extensiva la invitación a las familias neolaredenses y al público en general para que asistan y vivan de cerca la intensidad y emoción de este gran encuentro.