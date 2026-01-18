Llama Municipio a establecimientos de fiestas tramitar o renovar licencias de operación

El cumplimiento de esta obligación es indispensable para garantizar el orden, la seguridad y la legalidad en el desarrollo de actividades comerciales y recreativas. [Agencias]

El cumplimiento de esta obligación es indispensable para garantizar el orden, la seguridad y la legalidad en el desarrollo de actividades comerciales y recreativas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo hace un atento llamado a las y los propietarios, representantes legales y responsables de salones de eventos, patios, jardines, albercas, billares y boliches, así como de establecimientos y eventos sujetos al Reglamento de Espectáculos, a tramitar o renovar su Licencia de Operación vigente, requisito indispensable para funcionar de manera legal dentro del municipio.

El cumplimiento de esta obligación es indispensable para garantizar el orden, la seguridad y la legalidad en el desarrollo de actividades comerciales y recreativas.

Este exhorto se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 49, fracción III del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, así como en los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 49 y 99 del Reglamento de Espectáculos de Nuevo Laredo, los cuales regulan la operación de establecimientos y la realización de espectáculos públicos en la ciudad.

Por ello, se invita a las y los interesados a acudir a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, ubicada en el edificio anexo al Palomar, en las esquinas de Ocampo y Maclovio Herrera, segundo piso, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde podrán recibir orientación y realizar el trámite correspondiente.

El incumplimiento de esta disposición podrá derivar en la aplicación de sanciones administrativas, que van desde multas económicas, hasta la clausura provisional o definitiva del establecimiento, conforme a lo previsto en el artículo 99 del Reglamento de Espectáculos de Nuevo Laredo.