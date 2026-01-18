Reconoce ciudadanía voluntad política de alcaldesa Carmen Lilia para modernizar transporte público

Nuevo Laredo, Tam.- La puesta en marcha de 10 nuevas unidades de transporte público modernas y climatizadas en Nuevo Laredo generó una reacción inmediata entre usuarios y habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes identifican esta acción como una señal clara de voluntad política para atender una de las demandas históricas en materia de movilidad urbana.

La medida, encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal en colaboración con los concesionarios de Transporte Público con quienes se firmó un Convenio para la Modernización, Coordinación y Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros , marca un antes y un después en la forma de concebir el transporte público como un servicio esencial para la calidad de vida y el desarrollo social.

Durante años, la falta de modernización del transporte público fue una constante en la agenda ciudadana, particularmente para trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente de este servicio; por lo que la incorporación de unidades de último modelo con aire acondicionado no solo representa una mejora operativa, sino también un mensaje político de prioridad hacia la movilidad digna, segura y humana, que hoy comienza a reflejarse en la percepción de quienes utilizan el sistema.

La señora Yolanda García, vecina de la colonia Hipódromo, destacó que estas acciones no se habían visto antes en la ciudad.

“Es excelente, muy bueno lo que está haciendo la alcaldesa. Nunca se había visto algo así y mucho menos con aire acondicionado. Están hermosos los camiones y ojalá que la gente los sepa apreciar y los cuide, porque son para beneficio de todos: para ir al trabajo, al mercado, llevar a los niños a la escuela. Le mando un mensaje a la alcaldesa: excelente trabajo, Dios la siga bendiciendo y gracias por este gran apoyo para Nuevo Laredo”, expresó.

Por su parte, el usuario Gustavo Herrejon, habitante de la colonia El Nogal, señaló que la modernización del transporte era una necesidad urgente.

“Nuevo Laredo está creciendo en todos los sentidos, económico y social, y ya era hora de modernizarnos. El transporte climatizado es muy necesario para la gente que va y regresa del trabajo, para que no llegue extenuada. Muchas gracias, Carmen Lilia, estamos con usted y con el gobierno local”, afirmó.

La señora Olga Tejada reconoció la visión social de la administración municipal y el trabajo de la alcaldesa por buscar un Nuevo Laredo más conectado y con mejor servicio de transporte.

“Qué buena obra, ya nos hacían falta este tipo de camiones. Ahora con aire acondicionado el traslado es mucho más cómodo. Gracias a nuestra presidenta que siempre está pensando en Nuevo Laredo. De verdad, muchas gracias”, manifestó.

Por su parte, José René Herrera, vecino de la colonia Colinas del Sur, subrayó el impacto simbólico y social de estas unidades.

“Es la primera vez que vamos a tener transporte climatizado y eso es de mucho beneficio para todas las familias. Lo apreciamos de corazón a nuestra presidenta Carmen Lilia. Hago un llamado a todos los ciudadanos a que cuidemos estas unidades con cariño y que denunciemos cualquier acto de vandalismo, porque son para el uso diario de toda la ciudad”, puntualizó.

Al respecto, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó su compromiso con una ciudad más moderna y humana.

“Seguimos trabajando para que Nuevo Laredo cuente con un transporte público digno, seguro y cómodo. Estas nuevas unidades son una muestra clara de que cuando se gobierna con visión social, se mejora directamente la vida de la gente. Son patrimonio de todos y, cuidándolas, seguiremos avanzando juntos”, expresó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la movilidad urbana, apostando por un Nuevo Laredo más moderno, incluyente y con mejores servicios para su ciudadanía.