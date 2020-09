Llama CINL a respetar protocolos sanitarios

NUEVO LAREDO TAM.- Ahora que la ciudad avanzó a la siguiente fase en la pandemia por el COVID-19, se ha dado, en algunos casos, incumplimiento en los protocolos sanitarios por parte de la ciudadanía.

Se ha generado una situación, en las que las personas no utilizan el cubre bocas, aún sabiendo que utilizarlo significa disminuir el riesgo de contagios, comentó Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINL), ubicado en 16 de septiembre 8, colonia Burócratas.

“La comunidad debe entender que esto no es una apertura completa, entre más salgan a la calle sin motivo esencial, no utilizar el cubre bocas y no guardar la distancia requerida, los contagios van a continuar en aumento, no lo decimos por suponer, sino por la experiencia en otros países”, afirmó Rodríguez Garza.

“Aún no concluye la contingencia, esta es sólo una oportunidad, pero si no se respeta el protocolo sanitario se puede retroceder a la fase anterior y nuevamente cerrar negocios y otras actividades, esto ya está plenamente demostrado y las consecuencias serían devastadoras para los comercios”, comentó.