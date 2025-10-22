Liga mandarina una semana más en 95 pesos el kilogramo

Además suben el limón y el chile serrano

Imagen de los básicos en el 'martes de mercado'. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina ligó una semana más a 95 pesos el kilogramo, siendo una de las frutas más caras.

El limón, que costaba 30 pesos, pasó a 33.

Otro de los productos con incremento es el chile serrano, de 56 a 58 pesos el kilo.

El tomate retuvo su costo de 12 pesos el kilo, la papa morena bajó de 14 a 13 pesos, mientras que la papa blanca repitió en 45 pesos por kilogramo.

Otros costos, fueron: la cebolla que de igual forma repitió a 23 pesos el kilo, el aguacate siguió en 60 pesos el kilo y el chile jalapeño se mantuvo en 39 pesos.

La papaya sigue en 47 pesos el kilo, mientras que la piña se ofreció a 32 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas osciló entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.