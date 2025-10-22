Invita DIF Nuevo Laredo a participar en la Campaña de Matrimonios Colectivos

Nuevo Laredo, Tam.- Con la finalidad de celebrar el amor, fortalecer las familias y brindar certeza jurídica a las parejas neolaredenses, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo invita a participar en la Campaña de Matrimonios Colectivos, una oportunidad para quienes desean formalizar su relación y construir un futuro con bases sólidas.

Esta campaña busca apoyar a las personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana que por falta de recursos no han podido realizar este importante paso en sus vidas.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso del organismo con el bienestar de las familias neolaredenses.

“En el DIF trabajamos por la unión y la estabilidad de las familias, brindando oportunidades que fortalezcan su desarrollo y armonía. Formalizar una relación representa un acto de amor, responsabilidad y esperanza”, expresó.

Como parte de esta jornada especial, las parejas podrán contraer matrimonio civil sin costo y disfrutar de una cena, baile y rifa de regalos, organizados por el Sistema DIF como símbolo de celebración y respaldo a las familias beneficiadas.

El trámite está dirigido principalmente a personas en situación vulnerable, quienes podrán acudir a las oficinas del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Deberán presentar una copia de su credencial de elector y la de su pareja para solicitar un estudio socioeconómico. Una vez aprobado, recibirán la orientación necesaria para reunir los documentos requeridos por el Registro Civil.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 867 712 10 32.

Con este tipo de acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la comunidad, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo el bienestar de las parejas que deciden unir sus vidas bajo el marco legal y con el respaldo de una institución que sigue tocando corazones.