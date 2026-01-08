Le sonríe la suerte a neolaredenses en 2026

'Cae' segundo premio de la Lotería Nacional en sorteo especial de Reyes Magos

Nuevo Laredo, Tam.- La suerte de los neolaredenses tuvo un buen inicio en el nuevo año 2026, luego de que el segundo premio de la Lotería Nacional, en su sorteo especial del Día de Reyes Magos, ‘cayó’ en esta ciudad fronteriza.

El número afortunado es el 13560, cuyo premio es de un millón 500 mil pesos por serie, de las cuáles una de cuatro se puso a la venta en este municipio.

Quienes hayan adquirido un ‘cachito’ obtendrán 75 mil pesos menos impuestos.

En 2025, en Nuevo Laredo se vendieron dos terceros lugares, mientras que en 2024 ‘cayeron’ dos primeros lugares y dos segundos premios y, en 2023, fueron dos ‘gordos’, dos segundos lugares y un tercer lugar.

Foto: Screenshot de la lista de premios de la Lotería Nacional en el sorteo especial de Reyes Magos.