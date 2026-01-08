El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.40
Baja precio del huevo pero suben el limón y otros productos

En el primer 'martes de mercado' del 2026

El 'martes de mercado' es el día en que más familias acuden a los establecimientos buscando ofertas. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el primer ‘martes de mercado’ de 2026, la tapa de huevo de 30 piezas registró un descenso en su precio, al pasar de 85 a 79 pesos la menos cara, pues hay otras marcas que se venden hasta en 104 pesos.

Otros productos, como el limón, subió de valor de 30 a 39 pesos el kilo, el chile serrano bajó de 43 a 42 y el chile jalapeño subió de 29 a 39 pesos el kilogramo. El chile poblano continuó en 53 pesos.

El tomate pasó de 17 a 14 pesos el kilo, la papa morena bajó de 11 a 10 pesos y la papa blanca se mantuvo en 40 pesos el kilogramo.

La cebolla subió de 23 a 25 pesos el kilo, el aguacate escaló de 46 a 49 pesos el kilo y la papaya se mantuvo en 50 pesos el kilo mientras que la piña pasó de 32 a 29 pesos el kilogramo.

