Rompe dólar tendencia a la baja

Sube costo de la divisa verde a 18.40 en centros cambiarios

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar registró un incremento en su costo en centros cambiarios, donde se ofertó en 18.40 a la venta, cuando estaba en 18.30.

Con ello se rompió la tendencia a la baja que mantenía la moneda extranjera, desde noviembre, cuando se cotizaba en 18.70 a la venta.

A la compra también tuvo movimiento la divisa verde, al pasar de 17.00 a 17.20 por uno.

Estos ajustes en la cotización se dan luego del retorno de miles de paisanos a los Estados Unidos, donde han concluido las vacaciones.