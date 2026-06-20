Omite alto y causa accidente en el sector centro

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que ninguno de los conductores resultó lesionado

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito establece que la responsabilidad del accidente recae en el conductor del Nissan Versa. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito establece que la responsabilidad del accidente recae en el conductor del Nissan Versa. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado en el crucero de las calles Independencia y Juárez, en el sector Centro, dejó daños materiales en dos vehículos y afectaciones a infraestructura urbana, luego de que un conductor no respetara una señal de alto e invadiera una vía con preferencia de paso.

De acuerdo con el parte oficial de Tránsito y Vialidad, los hechos ocurrieron cuando Fernando Daniel, de 23 años de edad, conducía un automóvil Nissan Versa modelo 2023 y circulaba de oriente a poniente sobre la calle Independencia.

Al llegar a la intersección con la calle Juárez, el conductor presuntamente no realizó el alto obligatorio e ingresó al crucero sin ceder el paso, siendo impactado en el costado derecho por una camioneta Jeep Cherokee color rojo, modelo 2014, que era conducida por Juan Daniel, de 33 años, quien se desplazaba de norte a sur con preferencia de circulación.

Tras la colisión inicial, el Nissan Versa fue proyectado hacia uno de los extremos de la intersección, donde terminó impactándose contra un tubo metálico de protección instalado en la esquina, ocasionando daños adicionales tanto a la unidad como a la infraestructura urbana.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, abanderar la zona y restablecer la circulación vehicular, la cual se vio parcialmente afectada mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que ninguno de los conductores resultó lesionado y no fue necesario el traslado de personas a un hospital.

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito establece que la responsabilidad del accidente recae en el conductor del Nissan Versa, al haber invadido una vía de preferencia y no respetar la señal restrictiva de alto, conductas contempladas como infracciones en el Reglamento de Tránsito vigente en Tamaulipas.