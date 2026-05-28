Laredense invade cruce en Jesús Carranza y desata aparatoso accidente vial

Paramédicos valoraron a las involucrados, entre ellas una adulta mayor, mientras autoridades realizaron peritaje y retiro de unidades dañadas

Tras el impacto, la camioneta Ford presentó daños considerables, destacando el desprendimiento de la llanta delantera del lado derecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el impacto, la camioneta Ford presentó daños considerables, destacando el desprendimiento de la llanta delantera del lado derecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos registrado en la intersección de la avenida Jesús Carranza y la calle Gutiérrez dejó como saldo daños materiales y movilización de cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance involucró a una camioneta Ford modelo 2024, conducida por Erika, de 32 años, residente de Laredo, Texas, así como un automóvil Toyota modelo 2007, manejado por Rosalinda, de 68 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, la camioneta Ford circulaba de oriente a poniente sobre la calle Gutiérrez y, al llegar al cruce con la avenida Jesús Carranza, su conductora ingresó a la intersección sin ceder el paso en una vía de preferencia. En ese momento, la unidad fue impactada en un costado por el Toyota, que se desplazaba de norte a sur sobre Jesús Carranza.

Tras el impacto, la camioneta Ford presentó daños considerables, destacando el desprendimiento de la llanta delantera del lado derecho.

La conductora de la camioneta declaró ante elementos de Tránsito y Vialidad que, tras detenerse en el alto, su visibilidad se vio obstruida por vehículos estacionados, lo que le impidió percatarse del paso de la otra unidad.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la valoración de las personas involucradas, confirmando que ninguna requirió traslado médico.

Asimismo, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón.