Clasifica Independiente del Valle como líder tras vencer a Rosario Central en Libertadores

El conjunto ecuatoriano avanzó invicto en casa y cerró fase grupal con sólido rendimiento continental

Junior Sornoza, de Independiente del Valle, festeja tras convertir un penal ante Rosario Central, el miércoles 27 de mayo de 2026 en Quito (AP Foto/Dolores Ochoa)

Junior Sornoza, de Independiente del Valle, festeja tras convertir un penal ante Rosario Central, el miércoles 27 de mayo de 2026 en Quito (AP Foto/Dolores Ochoa)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de penal de Junior Sornoza a los 64 minutos, Independiente del Valle superó el miércoles 1-0 a Rosario Central y finalizó en la punta del Grupo H de la Copa Libertadores.

Tras la disputa de la segunda tanda de encuentros de la sexta y última fecha de la fase de grupos, el equipo ecuatoriano alcanzó 13 puntos e igualó en la tabla a su rival argentino, al que superó por los resultados en los enfrentamientos directos.

Ambos equipos ya estaban clasificados a octavos de final, al igual que el campeón Flamengo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Mirassol, Coquimbo Unido, Liga de Quito, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata y Deportes Tolima.

El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el próximo viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, las fases eliminatorias comenzarán entre el 11 y el 13 de agosto con los choques de ida, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

Independiente del Valle llegó al estadio Banco de Guayaquil con la necesidad de sumar un triunfo para escalar al liderato e impuso condiciones desde el comienzo del compromiso.

Sornoza rompió el empate en la segunda parte con el cobro de una pena máxima que se señaló por una falta de Pol Fernández sobre el lateral Daykol Romero.

El penal de Sornoza es el primer gol encajado por Rosario Central en el actual certamen.

Antes de la apertura del marcador, los locales habían tenido claras ocasiones con un tiro al palo de Justin Lerma a los 49 minutos y con un cabezazo de Carlos González que detuvo el arquero Jeremías Ledesma.

En el otro encuentro del grupo, Universidad Central se impuso 1-0 en su visita a Libertad.

El único tanto del choque fue anotado por Juan Manuel Cuesta a los 62 minutos.

Universidad Central quedó en el tercer lugar y continuará su participación internacional en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Libertad acabó como el peor equipo de la fase de grupos con seis reveses y 13 tantos en contra.

Más tarde se jugaban los partidos Fluminense–La Guaira y Bolívar–Independiente Rivadavia por el Grupo C, así como Peñarol–Independiente Santa Fe y Corinthians–Platense por el Grupo E.