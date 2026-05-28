Aseguran camioneta tras choque contra vehículo estacionado en colonia Américo Villarreal

El informe señala que las condiciones del pavimento mojado, derivadas de lluvias recientes, pudieron haber influido en el incidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El informe señala que las condiciones del pavimento mojado, derivadas de lluvias recientes, pudieron haber influido en el incidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un vehículo fue asegurado por autoridades de Tránsito y Vialidad luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en la colonia Américo Villarreal, en un hecho ocurrido en el cruce de la Privada Habana y Prolongación Perú.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance fue notificado a las corporaciones de seguridad tras registrarse un impacto contra una unidad que se encontraba estacionada sobre la vía pública, lo que generó la movilización de elementos periciales al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Las autoridades identificaron como unidad presuntamente involucrada una camioneta Jeep Commander, modelo 2006, color rojo, con placas de circulación del estado de Texas. Según el peritaje preliminar, el vehículo circulaba de norte a sur sobre la Privada Habana y, tras cruzar la Prolongación Perú, realizó una maniobra hacia la derecha que derivó en la pérdida de control.

El informe señala que las condiciones del pavimento mojado, derivadas de lluvias recientes, pudieron haber influido en el incidente, provocando que la unidad se impactara contra una camioneta Chrysler Pacifica, modelo 2004, color gris, que se encontraba debidamente estacionada.

Al arribo de las autoridades, el conductor de la unidad señalada no se encontraba en el lugar, por lo que no fue posible establecer su identidad en ese momento. Ante esta situación, los elementos procedieron a asegurar el vehículo involucrado.

Posteriormente, una grúa trasladó la camioneta al corralón municipal, donde quedó bajo resguardo oficial. El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las acciones legales procedentes.