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Choca frente a Juzgados tras ignorar señalamiento de alto obligatorio

El percance dejó daños materiales y movilizó cuerpos viales y servicios médicos preventivos municipales

En el vehículo afectado viajaban como acompañantes una mujer identificada como Gabriela, de 43 años, y un menor de siete años de edad, quienes, tras el choque, fueron trasladados a una revisión médica particular. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado frente a las instalaciones de los Juzgados estatales dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que una conductora no respetó un señalamiento de alto obligatorio e invadiera una vía con preferencia, durante las últimas horas.

De acuerdo con el peritaje de autoridades de Tránsito y Vialidad, la presunta responsable fue identificada como Ashly Jaqueline, de 18 años de edad, quien conducía un automóvil Chevrolet Sonic modelo 2015 en color gris, sin contar con licencia de manejo vigente al momento del percance.

El informe oficial establece que la conductora circulaba de sur a norte sobre la calle Secundaria; sin embargo, al llegar a la intersección con el bulevar Municipio Libre, no realizó el alto correspondiente ni moderó su velocidad, rebasando la línea de alto e incorporándose de manera intempestiva a la vialidad principal.

Esta maniobra provocó que invadiera el derecho de paso de un vehículo Nissan Sentra modelo 2017, también en color gris, que circulaba de poniente a oriente con preferencia, conducido por Carlos Leonardo, de 37 años de edad, originándose el impacto entre ambas unidades.

En el vehículo afectado viajaban como acompañantes una mujer identificada como Gabriela, de 43 años, y un menor de siete años de edad, quienes, tras el choque, fueron trasladados a una revisión médica particular para descartar posibles lesiones, principalmente de tipo cervical.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje y proceder al traslado del vehículo de la joven, al corralón.

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