Labora INE con normalidad en vacaciones

Nuevo Laredo, Tam.- Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo, dio a conocer que el Módulo de Atención Ciudadana continúa brindando servicio de manera normal durante el periodo vacacional de verano, ya que el personal tomará sus vacaciones de forma escalonada, sin suspender la atención a la ciudadanía.

“Es preciso que los ciudadanos sepan que ya se encuentran disponibles para entrega todas las credenciales para votar tramitadas durante el mes de mayo, así como las solicitadas entre el 1 y el 27 de junio, luego de que se registrara un retraso temporal en los tiempos de entrega. Por lo cual invito a los ciudadanos a acudir por su identificación, con o sin el comprobante del trámite”, precisó Moncada Fuentes.

El funcionario precisó que los horarios de atención permanecen sin cambios: de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, mientras que el único día en que no se brinda servicio es el domingo.

Para finalizar, recordó que en el módulo se pueden realizar todos los trámites relacionados con la credencial para votar, entre ellos inscripción por primera vez, cambio de domicilio, corrección o rectificación de datos, reposición por extravío y actualización de fotografía, por lo que exhortó a la población a aprovechar los horarios disponibles para mantener vigente su identificación oficial.