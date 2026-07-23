Provocan inundaciones en Virginia Occidental y dejan desaparecidos

Las lluvias torrenciales anegaron comunidades, destruyeron infraestructura y obligaron a decenas de rescates acuáticos en el estado

En esta foto proporcionada por Alexis Wood, se muestra un estacionamiento de Walmart inundado debido a las fuertes tormentas, el 21 de julio de 2026 en Weston, Virginia Occidental. (Foto, Alexis Wood vía AP)

En esta foto proporcionada por Alexis Wood, se muestra un estacionamiento de Walmart inundado debido a las fuertes tormentas, el 21 de julio de 2026 en Weston, Virginia Occidental. (Foto, Alexis Wood vía AP)

CHARLESTON, Virginia Occidental.- Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas y negocios, arrasaron puentes y obligaron a llevar a cabo numerosos rescates acuáticos en zonas de Virginia Occidental. El gobernador dijo el miércoles que aún no se había localizado a algunos residentes mientras continuaban las operaciones de búsqueda.

El gobernador Patrick Morrisey envió a cientos de miembros de la Guardia Nacional a las áreas más afectadas en la parte norte del estado y declaró el estado de emergencia para los 55 condados la noche del martes. La División de Recursos Naturales del estado ha participado en 85 rescates, dijo, y 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la policía estatal estaban en misiones de rescate o en espera si era necesario.

Las autoridades instalaron tres refugios el miércoles que alojaban a más de 100 residentes, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Al consultar si había personas desaparecidas, Morrisey respondió: “No tenemos un número exacto, pero nos preocupan las muertes”, y añadió que se darán a conocer más detalles “tan pronto como tengamos más información”.

“Este es un momento para que los habitantes de Virginia Occidental se unan para hacer todo lo posible, no sólo para rezar por todos los afectados, sino que vamos a necesitar mucha ayuda en los próximos días y semanas”, puntualizó. “Ayudemos a estas comunidades a reconstruirse”.

La oficina del gobernador no hizo mención de víctimas fatales en un comunicado posterior.

Los meteorólogos indicaron que en algunos lugares cayeron hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia. Morrisey dijo que hubo precipitaciones en ciertas zonas de hasta 11,4 centímetros (4,5 pulgadas) en 37 minutos.

“No hay adónde vaya el agua”, dijo.

Videos y fotos publicados en redes sociales mostraban vehículos sumergidos en estacionamientos, incluso en un Walmart en Weston, donde el agua lodosa se adentró con fuerza hasta el interior de la tienda. Al otro lado de una autopista cercana, el piso principal de un hotel estaba completamente inundado.

Los equipos de emergencia informaron de decenas de rescates de personas atrapadas en vehículos inundados. Sin embargo, algunos rescatistas no pudieron llegar a lugares donde las aguas habían cortado el acceso.

Funcionarios de algunas comunidades aún esperaban el miércoles a que las aguas retrocedieran antes de determinar un lugar para que la población pudiera hacer donaciones de suministros. El alcalde de Buckhannon, Robbie Skinner, dijo que uno de esos lugares será el West Virginia Wesleyan College.

“Esto es desgarrador”, recalcó Skinner. “No es algo que quieras ver en tu ciudad. Pero lo superaremos”.

Las fuertes lluvias formaron parte de tormentas de gran alcance — que también generaron reportes de tornados— desde el área de Cincinnati, atravesando Nueva Jersey, hasta los suburbios de la ciudad de Nueva York. Se reportaron daños por un posible tornado en el área de St. Marys y Belmont, en Virginia Occidental.

El terreno ya estaba saturado después de que las tormentas descargaran más de 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia en todo el estado el sábado.

Aunque la lluvia había cesado el miércoles, seguían vigentes advertencias de inundación en varios condados y áreas cercanas a ríos y arroyos. Se emitieron avisos de inundación para una amplia franja desde el este de Tennessee, Virginia y Carolina del Norte.

Los canales de comunicación de los servicios de emergencia estaban llenos de actividad a última hora de la noche del martes en los condados de Lewis y Upshur, que en conjunto tienen unos 40.000 residentes. Los equipos de rescate realizaron rescates acuáticos desde la noche del martes hasta el miércoles, señaló la comisionada del condado Lewis, Agnes Quinn Queen.

“La devastación en todo nuestro condado es extensa”, dijo en redes sociales.

Las aguas obligaron al cierre de tramos de la Interestatal 79, la Ruta 48 y numerosas carreteras secundarias. Un socavón provocado por la tormenta se tragó un vehículo en un bar en Fayetteville.

Las tormentas del martes ocurrieron una década después de que 23 personas murieron tras horas de intensas lluvias sobre las mismas zonas.

Datos de un medidor de agua del Servicio Geológico de Estados Unidos mostraron que un afluente de un arroyo, Sand Run, subió a un nivel récord cerca de Buckhannon, superando la marca establecida durante una inundación de noviembre de 1985 que dejó 47 muertos en todo el estado.