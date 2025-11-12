La UAT y el CENEVAL amplían colaboración y apoyo al desarrollo académico

El rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo una reunión con la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Carmen Enedina Rodríguez Armenta

El rector Dámaso Anaya expresó su reconocimiento a la directora general del CENEVAL por su compromiso con la transformación de la educación superior. [Agencias]

Ciudad de México.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, con el propósito de ampliar la colaboración institucional, fortalecer los procesos de evaluación y la mejora de los programas y servicios académicos que la casa de estudios ofrece a la sociedad.

El encuentro se realizó en las instalaciones del CENEVAL, donde se abordaron temas estratégicos relacionados con los programas de becas y la consolidación de mecanismos que promuevan la calidad, la transparencia y la innovación en la educación superior.

Durante la reunión, Rodríguez Armenta reconoció el humanismo universitario que distingue a la UAT, luego de subrayar que la institución profesa con el ejemplo los valores que promueve en su comunidad.

Asimismo, felicitó al rector por el trabajo que la UAT realiza, reflejando en sus acciones una auténtica vocación humanista y un compromiso tangible con el desarrollo social y educativo de Tamaulipas.

Entre los temas tratados se abordó la propuesta del CENEVAL para otorgar becas institucionales en favor de la comunidad universitaria de la UAT, reafirmando la voluntad de cooperación y apoyo al desarrollo académico de la institución.

Se puso de relieve también el bachillerato en línea que recientemente abrió la UAT, con la posibilidad de contar con una serie de programas de evaluación y certificaciones que el CENEVAL ofrece en beneficio de la educación media superior.