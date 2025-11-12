El Dólar
Judoca de la UAT conquista medalla de oro en la Supercopa de España

Con este destacado resultado, el joven Eduardo Sagastegui Becerra se convirtió en bicampeón de la Copa Española

Jóvenes de la UAT realizan un buen desempeño en la XII Supercopa de España Junior, realizada en Gijón. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El estudiante y deportista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Eduardo Sagastegui Becerra, obtuvo la medalla de oro en la XII Supercopa de España Junior, realizada en Gijón, donde compitieron más de 300 atletas provenientes de distintas partes del mundo.

Con este destacado resultado, el joven universitario se convirtió en bicampeón de la Copa Española, consolidándose como uno de los máximos exponentes del judo universitario mexicano.

Este logro es fruto de su disciplina, esfuerzo y del acompañamiento de su entrenadora, la Sensei Cecilia Martínez Aguilera, quien dirige a la Selección Universitaria de Judo de la UAT.

Este triunfo de Sagastegui representa un motivo de orgullo para la comunidad universitaria y reafirma el compromiso del rector, Dámaso Anaya Alvarado, de impulsar y respaldar el talento deportivo de las y los estudiantes; fortaleciendo las estrategias de impulso al deporte, promoviendo la formación integral y el desarrollo competitivo de la juventud tamaulipeca en escenarios nacionales e internacionales.

Durante la competencia, el judoca tamaulipeco mostró un desempeño sobresaliente. En las primeras rondas, superó a dos representantes de la región de Asturias y posteriormente venció al competidor de Valencia, asegurando su paso a las fases finales. En la semifinal derrotó a Carlos Martín Torres, de Aragón, y en la gran final se impuso ante Darío Ortiz Solana, de Cantabria, para proclamarse campeón absoluto de la justa internacional.

Actualmente, Eduardo Sagastegui Becerra cursa el tercer semestre de la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje que imparte en línea la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, programa que le permite continuar su formación académica mientras mantiene su preparación deportiva de alto rendimiento en Europa, representando con orgullo a la UAT en competencias internacionales.

