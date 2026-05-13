Invertirá Oxxo 300 millones de pesos y venderá carbón vegetal tamaulipeco en sus tiendas

Oxxo refrenda su compromiso para seguir construyendo alianzas que impulsen el talento regional, fortalezcan la economía local y generen oportunidades sostenibles para las familias tamaulipecas. [Agencias]

Oxxo refrenda su compromiso para seguir construyendo alianzas que impulsen el talento regional, fortalezcan la economía local y generen oportunidades sostenibles para las familias tamaulipecas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La cadena de tiendas Oxxo anunció ante el gobernador Américo Villarreal Anaya una inversión de 300 millones de pesos en Tamaulipas para la apertura de 60 nuevas tiendas y la generación de más de 450 empleos directos, y estableció una alianza comercial con el carbón vegetal El Bernal, un producto de la marca Hecho en Tamaulipas, lo que sienta las bases de una nueva cadena de valor, fortalece la economía local y dignifica el trabajo de cientos de familias tamaulipecas.

En un significativo encuentro, en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal dio la bienvenida a los ejecutivos de Oxxo y aseguró que esta inversión y la alianza estratégica son una muestra de la confianza en las condiciones de desarrollo del estado, de oportunidades de beneficio mutuo y de la atención a un segmento de la población que por mucho tiempo estuvo olvidado, como los productores primarios de carbón.

Tras hacer un recuento de la colaboración de esta firma en las campañas de redondeo para apoyar programas sociales, la instalación de Puntos Rosa y de la apertura de oportunidades en los anaqueles de sus tiendas a productos elaborados en pequeñas y medianas empresas de Tamaulipas, Villarreal Anaya aseguró que estas acciones permiten seguir avanzando en esta gran política humanista que hoy lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hacer un justo reconocimiento a todo lo que hemos podido ir caminando y trabajando juntos y que esperamos que se siga potenciando por el bien de Tamaulipas”, expresó.

Luis Sherman Usai, gerente de Operaciones de Oxxo, destacó que la designación como principal socio comercial del carbón El Bernal representa mucho más que una alianza comercial, ya que significa la posibilidad de impulsar el talento y la capacidad productiva tamaulipeca hacia nuevos espacios y crecimiento.

Agregó que Oxxo refrenda su compromiso para seguir construyendo alianzas que impulsen el talento regional, fortalezcan la economía local y generen oportunidades sostenibles para las familias tamaulipecas.

“Agradecemos nuevamente este reconocimiento y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera cercana y coordinada con Tamaulipas, porque cuando gobierno, iniciativa privada y comunidad avanzan en la misma dirección, los resultados trascienden y generan valor real para la gente”, indicó.

En su intervención, Ninfa Cantú Deandar, secretaria de Economía del Estado, destacó que esta nueva inversión de Oxxo habla de la confianza en Tamaulipas y de una sólida relación basada en la confianza mutua, colaboración y visión compartida.

Puntualizó que Oxxo supera ya los 5,000 millones de pesos invertidos en Tamaulipas, genera más de 8,900 empleos y opera 174 tiendas en el estado.

“Desde la Secretaría de Economía vemos este momento con mucha esperanza porque este acuerdo representa un punto de partida para seguir impulsando lo hecho en Tamaulipas, para abrir más espacios a nuestros productores y para demostrar que nuestros productos pueden competir con calidad, identidad y orgullo en los grandes mercados”, mencionó.

En la reunión también estuvieron presentes, por parte del gabinete estatal: Ricardo Guerrero Morales, jefe de la Oficina del Gobernador; Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas; Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo; Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, y Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador y coordinador del proyecto de carbón El Bernal.