Impulsa Municipio salud visual, economía familiar y calidad de vida de familias

Esta entrega forma parte de un programa permanente impulsado por la administración municipal para acercar apoyos visuales a personas que requieren lentes graduados. [Agencias]

Esta entrega forma parte de un programa permanente impulsado por la administración municipal para acercar apoyos visuales a personas que requieren lentes graduados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó anteojos a 170 ciudadanos como parte de las acciones de apoyo social que impulsa la administración 2024-2027, contribuyendo a mejorar el desempeño escolar, laboral y las actividades diarias de las familias beneficiadas, además de representar un ahorro en su economía.

Esta entrega forma parte de un programa permanente impulsado por la administración municipal para acercar apoyos visuales a personas que requieren lentes graduados, priorizando el bienestar de la ciudadanía mediante acciones que generan un beneficio directo en su salud.

“Estamos concentrando el bienestar justo donde nuestra gente lo requiere, logrando que los beneficios transformen la vida de nuestra comunidad de manera directa. Construir un puente fuerte y directo entre este gobierno y el progreso de nuestra gente es un compromiso y una responsabilidad que compartimos todas y todos quienes integramos a este Cabildo y Juntos Lo Hacemos Posible”, expresó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El programa de entrega de anteojos inició en diciembre de 2021 y se ha mantenido de manera permanente como parte de las políticas de apoyo social de la actual administración municipal.

Como representante de las personas beneficiadas, Paulina Alcocer García agradeció al Gobierno Municipal por la entrega de lentes, destacando el impacto positivo que este apoyo tendrá en la vida diaria de las familias neolaredenses.

“En nombre de cada una de las personas que hoy recibimos este importante apoyo, quiero agradecerle a nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por la entrega de estos lentes, ya que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Esperamos que continúe trabajando por lo mejor para nuestra ciudad”, expresó.

En esta Administración 2024-2027, la primera entrega se realizó en mayo de 2025 con 160 lentes otorgados; posteriormente, en agosto de 2025 se entregaron 155 anteojos; mientras que en diciembre de 2025 se benefició a 260 personas.

La alcaldesa reiteró el llamado a la ciudadanía para acercarse a los programas sociales que impulsa el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, enfocados en mejorar las condiciones de vida de los sectores que más lo necesitan.