La NFL comenzará a contratar y capacitar árbitros suplentes

Debido a que las negociaciones con el sindicato de árbitros no han tenido éxito

ARCHIVO - Foto del domingo 28 de diciembre del 2025, el árbitro Clay Martin habla con los oficiales del encuentro ente los Cardinals de Arizona y los Bengals de Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar, Archivo)

ARCHIVO - Foto del domingo 28 de diciembre del 2025, el árbitro Clay Martin habla con los oficiales del encuentro ente los Cardinals de Arizona y los Bengals de Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar, Archivo)

PHOENIX (AP) — La NFL seguirá adelante con los planes para comenzar a contratar y capacitar a árbitros sustitutos en las próximas semanas, debido a que las negociaciones con el sindicato de árbitros no han tenido éxito, según le comentaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de las conversaciones.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato el domingo porque las conversaciones son privadas.

La liga y la NFL Referees Association han estado negociando un nuevo convenio colectivo desde el verano de 2024. El convenio actual vence el 31 de mayo.

La NFL ha incrementado su oferta a una tasa de crecimiento anual del 6,45% en la compensación dentro de un acuerdo laboral de seis años, pero la NFLRA quiere el 10%, más 2,5 millones de dólares por concepto de tarifas de mercadotecnia, indicaron las personas.

La liga quiere que la compensación esté vinculada al rendimiento, de modo que solo los oficiales de juego con mejor desempeño durante la temporada regular participen en el fondo de bonificaciones de fin de año.

La liga también busca mayor flexibilidad para garantizar que los mejores oficiales estén en el campo durante los playoffs. El convenio actual incluye la antigüedad como un factor para realizar las asignaciones de postemporada.

También buscan acortar el llamado “periodo oscuro” en el cual la liga no puede contactar a los oficiales. Actualmente, la liga no tiene comunicación con los oficiales de juego desde que termina el Super Bowl y hasta el 15 de mayo. El objetivo es aumentar el acceso a los oficiales de juego para conversaciones sobre reglas, revisión de video, mecánica arbitral y reuniones pertinentes de operaciones de futbol americano y de comités, con el fin de mejorar el juego y el desempeño de los oficiales.

La NFL ofrece contratar a algunos oficiales de tiempo completo, pero una de las personas señaló que el sindicato se resiste y está pidiendo “pago de tiempo completo y horas de medio tiempo”.

“Al parecer, ‘fuentes de la liga’ siguen difundiendo información falsa y engañosa en lugar de querer sentarse a negociar”, dijo el director ejecutivo de la NFLRA, Scott Green, en un comunicado. “La conclusión es que nuestros oficiales trabajan para la liga deportiva más rica de Estados Unidos, con ganancias que superan con creces a las de cualquiera de las otras. Eso normalmente es un motivo de orgullo para la NFL. Sin embargo, nuestros oficiales reciben una compensación sustancialmente inferior en comparación con los umpires y árbitros de béisbol y baloncesto. Además, a nuestros oficiales no se les brindan los beneficios de atención médica que sí tienen quienes están en 345 Park Avenue”.

“En cuanto al pago por rendimiento, tuvimos ‘oficiales de alto rendimiento’ que trabajaron los partidos de campeonato de este año y el Super Bowl y a quienes se les pagó menos por esos partidos que lo que se les pagó por un juego de temporada regular. Eso ciertamente no recompensa el rendimiento, como la NFL afirma que es su objetivo”.

Como preparación ante un posible uso de oficiales sustitutos, el comité de competencia de la NFL ha propuesto una contingencia que permitiría al centro de repeticiones en Nueva York asesorar a los oficiales en el campo sobre cualquier castigo no marcado por rudeza contra el pasador o por lanzamiento intencional al suelo, así como sobre cualquier acto que habría derivado en una expulsión si se hubiera señalado una infracción. Los dueños de la NFL votarán la propuesta esta semana en la reunión anual.

La NFL utilizó oficiales sustitutos durante las primeras tres semanas de la temporada 2012 y eso derivó en varios errores y decisiones equivocadas, incluida la recepción de touchdown disputada conocida como la “Fail Mary”.