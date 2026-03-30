¡Goles, sonrisas y puro corazón en la Plaza Valles Elizondo!

Lo que hace especial a estos encuentros no es solo el marcador, sino la pasión que hay detrás

Nuevo Laredo, Tam.- ​Hay tardes que nos recuerdan lo valioso que es el trabajo en equipo, y la que vivimos recientemente en la Plaza Valles Elizondo fue una de ellas. Invitado por la Sra. Carla Ivone Ramírez, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño tuvo el gusto de presenciar una serie de partidos amistosos donde los grandes protagonistas fueron los niños y niñas de nuestra comunidad.

​Lo que hace especial a estos encuentros no es solo el marcador, sino la pasión que hay detrás. La Sra. Ivone, con una dedicación admirable, se encarga personalmente de entrenar a los pequeños. Pero no lo hace sola: cuenta con el apoyo incondicional de su esposo y de un grupo de padres de familia que, hombro con hombro, han formado una verdadera familia deportiva.

​Ver a pequeñines de diversas edades correr tras el balón, aprender de disciplina y, sobre todo, divertirse sanamente, es una muestra de que cuando los vecinos se organizan, cosas maravillosas suceden.

​”Es inspirador ver cómo el amor por el deporte y el compromiso de ciudadanos como la Sra. Ivone transforman la vida de nuestros niños,” comentó el Lic. Miranda Niño, quien disfrutó cada jugada y saludó a las familias presentes.

​¡Felicidades a todos los campeones y a los padres que hacen posible estos espacios de convivencia!