Alumno balea a profesora y luego se suicida en una secundaria de Texas

La profesora fue trasladada a un hospital de San Antonio, pero la policía no contaba con una actualización sobre su estado

BULVERDE, Texas, EE.UU. (AP) — Un estudiante de 15 años hirió de bala a una maestra en una escuela secundaria de Texas y luego se disparó a sí mismo, lo que le causó la muerte, informaron las autoridades el lunes.

No se reportaron otras lesiones en el tiroteo en la escuela secundaria Hill Country College Preparatory, en Bulverde. La policía del condado Comal no ha revelado qué pudo haber llevado al tiroteo.

La profesora fue trasladada a un hospital de San Antonio, pero la policía no contaba con una actualización sobre su estado.

El estudiante murió en el lugar, indicó la policía. Un portavoz del jefe policial dijo a The Associated Press que el adolescente falleció por una herida de bala autoinfligida.

La escuela escribió en redes sociales que fue puesta en confinamiento a las 8:34 de la mañana, y el horario de timbres publicado en internet muestra que las clases comienzan a las 8:55 de la mañana

Un estudiante narró a KSAT-TV que se escucharon fuertes estruendos provenientes de un salón en el segundo piso y luego oyeron gritos. Una alumna dijo a la televisora que escuchó cinco disparos y gritos antes que su profesor de debate les indicara a los alumnos que entraran a un aula.

Los estudiantes fueron trasladados en autobuses a una escuela secundaria cercana, donde los padres formaron largas filas, algunos rezando, cuando esperaban reunirse con ellos.

Jesse Lopez, uno de los padres, le comentó a KSAT-TV que será difícil decirle a su hija que, con el tiempo, tendrá que volver a clases.

“Para empezar, ella tiene autismo, y tendrá miedo de regresar, tendrá mucho miedo de regresar”, afirmó Lopez.

La escuela secundaria, que forma parte del Distrito Escolar Independiente de Comal, se enfoca en lo académico y en habilidades para preparar a los estudiantes para la universidad, según el sitio web del distrito. Su plan de estudios se centra en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, conocido como STEAM, con materias optativas que incluyen ciberseguridad e ingeniería.

La escuela abrió en agosto de 2020 con una generación de primer año. Desde entonces ha crecido para ofrecer de noveno a 12mo grado y, a partir de este ciclo escolar, cuenta con alrededor de 260 estudiantes inscritos, según el sitio web del distrito.