Justicia y Salud: El compromiso en la Colonia Insurgentes

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran éxito se realizó la brigada de medicamentos asesoría jurídica gratuita en la Colonia Insurgentes.

Los vecinos recibieron atención de calidad y mostraron su gratitud ante el compromiso del equipo, este esfuerzo fue posible gracias a la labor legal del Lic. Jorge Luis Miranda Niño y del Lic. Alfonso Meza Rodriguez, así como al valioso apoyo del Lic. Gustavo Quintana, quienes trabajaron de la mano con la comunidad.

​”Nos motiva seguir trabajando por la justicia social y llevar estos servicios a todos los rincones de la ciudad”, comentó Miranda Niño.

​¡La ruta sigue!

A petición de la ciudadanía, estas brigadas continuarán recorriendo más colonias próximamente.