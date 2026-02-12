El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.00
EN VIVO

Justicia y Salud: El compromiso en la Colonia Insurgentes

A petición de la ciudadanía, estas brigadas continuarán recorriendo más colonias próximamente

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran éxito se realizó la brigada de medicamentos asesoría jurídica gratuita en la Colonia Insurgentes.

Los vecinos recibieron atención de calidad y mostraron su gratitud ante el compromiso del equipo, este esfuerzo fue posible gracias a la labor legal del Lic. Jorge Luis Miranda Niño y del Lic. Alfonso Meza Rodriguez, así como al valioso apoyo del Lic. Gustavo Quintana, quienes trabajaron de la mano con la comunidad.

​”Nos motiva seguir trabajando por la justicia social y llevar estos servicios a todos los rincones de la ciudad”, comentó Miranda Niño.

​¡La ruta sigue!

A petición de la ciudadanía, estas brigadas continuarán recorriendo más colonias próximamente.

Reportan más de siete mil muertos por represión de protestas en Irán
Consigue Von Allmen histórico tercer oro olímpico alpino en Italia

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.