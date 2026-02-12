Reportan más de siete mil muertos por represión de protestas en Irán

En esta imagen difundida el lunes 9 de febrero de 2026 por el sitio web de la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei se dirige a la nación en un discurso televisado. (Oficina del líder supremo de Irán vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El número de muertes debido a la represión a las protestas del mes pasado en Irán alcanzó al menos 7.002 personas, y se teme que muchas más hayan perdido la vida, señalaron activistas el jueves.

El lento aumento en el número de muertes se suma a las tensiones generales que enfrenta Irán tanto al interior del país como en el extranjero, mientras intenta llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Una segunda ronda de conversaciones sigue siendo incierta después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expuso su caso directamente al presidente estadounidense Donald Trump para que intensifique sus demandas sobre Teherán.

“No se alcanzó nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede consumar un acuerdo. Si es el caso, le hice saber al primer ministro que esa será la preferencia”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“La última vez Irán decidió que les resultaba mejor no llegar a un acuerdo, fueron atacados. Eso no les salió bien. Ojalá y esta vez sean más razonables y responsables”.

En tanto, Irán se enfrenta a una ira aún latente en el interior del país por su amplia represión de toda disidencia en la República Islámica. La indignación podría intensificarse en los próximos días, a medida que los familiares de los fallecidos comiencen con su tradicional luto de 40 días.

Aumenta número de muertos

Las cifras más recientes provienen de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un grupo con sede en Estados Unidos que ha sido preciso al informar sobre el saldo de víctimas en disturbios anteriores en Irán y cuenta con el apoyo de una red activistas en el país para verificar el número de muertes.

El informe de decesos se produce a medida que la agencia ha podido cotejar poco a poco la información, después de que los residentes de la República Islámica continúan con problemas con los sistemas de comunicación.

El gobierno de Irán ofreció su único balance de fallecidos el 21 de enero, cuando afirmó que 3.117 personas murieron. El gobierno teocrático de Irán ha ofrecido cifras subestimadas o simplemente ha dejado de informar sobre el número de decesos en disturbios anteriores.

The Associated Press no ha podido llevar a cabo una evaluación independiente del número de muertos debido a que las autoridades iraníes han bloqueado el acceso a internet y las llamadas internacionales en el país.