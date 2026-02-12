Conductor provoca choque al ignorar señal de alto en Morelos e Iturbide

A pesar de la magnitud del impacto, que ocasionó daños visibles en la parte frontal de la Mazda, no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial ocurrido la tarde del miércoles en el cruce de la avenida José María Morelos y la calle Iturbide, en la colonia Juárez, dejó como saldo daños materiales de consideración y la intervención de autoridades de Tránsito y Vialidad.

El percance fue reportado alrededor de las 15:30 horas, lo que generó la movilización de agentes viales para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

En el incidente participó una camioneta Mazda CXS modelo 2022, conducida por Óscar Alfonso, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Iturbide. Al llegar a la intersección, la unidad no se detuvo ante el señalamiento restrictivo de alto.

Como consecuencia, la camioneta impactó contra el costado delantero de un Jeep Liberty modelo 2004, manejado por Santiago, de 62 años, que transitaba de norte a sur con preferencia de paso sobre la avenida José María Morelos.

El conductor del Jeep viajaba acompañado de su hijo, a quien trasladaba hacia las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicadas en la colonia Infonavit, cuando ocurrió la colisión.

A pesar de la magnitud del impacto, que ocasionó daños visibles en la parte frontal de la Mazda, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizaron las diligencias en el lugar para determinar la mecánica del accidente y coordinar el retiro de los vehículos, restableciendo posteriormente la circulación en la zona.